Александр РЯБОКОНЬ: «Мудрик полноценно дебютировал в УПЛ»

«Десна» после вылета из Лиги Европы в рамках 4-го тура УПЛ сумела улучшить себе настроение, обыграв «Рух» со счетом 3:1. Игру прокомментировал наставник Александр Рябоконь.

- Конечно, есть определенные сложности, потому что небольшой перерыв между матчами, плюс дорога, плюс в Лиге Европы длительное время играли в меньшинстве - сложный был матч. Наверное, команда не восстановилась. Хотя сегодня вышло много свежих игроков, и я рад, что они неплохо себя показали - Дегтярев забил, Мудрик, можно сказать, полноценно дебютировал в УПЛ. Вызвал беспокойство центр защиты, ведь в таком сочетании они давно не играли. Но справились.

- Гитченко и Картушов сих пор не попали даже в заявку. Ротация или травмы?

- Картушов получил травму еще в первом тайме с «Вольфсбургом». Поэтому в перерыве мы его и заменили. Ближайшие игры он пропустит - надрыв мышц. У Гитченко после прилета поднялась температура, вчера он не тренировался. Заболел - поэтому и не играл. Имереков до конца не восстановился. Надеемся, что к следующему матчу будет готов, но тоже пока под вопросом.

- Насколько сложно будет дважды подряд победить одну и ту же команду, ведь следующая игра - тоже с «Рухом»? Будет ли в кубковом матче ротация? Ждать черниговцам Евгения Белича хотя бы в заявке?

- Сейчас сложно сказать - впереди два дня. Будем смотреть на восстановление, будем выбирать план на игру. Понятно, что будем ставить задачу пройти дальше. А каким составом? Пока не готов сказать.