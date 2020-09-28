Защитник Шахтера: «Нам нужна была победа, чтобы появилась уверенность»

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился эмоциями после победы команды над «Олимпиком» (2:0) в четвертом туре УПЛ.

«Психологически нам нужна была эта победа, просто чтобы появилась уверенность.

Передача на Коваленко? Это моя работа - фланговый игрок, это мое дело. Увидел Витю - поднял голову, сделал передачу и забили», - сказал Корниенко.

Отметим, что Виктор Корниенко стал одним из лучших игроков матча.