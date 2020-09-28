БЕНИТО: «Очень непросто противостоять Шахтеру»

Нигерийский полузащитник «Олимпика» Бенито прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Очень непросто противостоять Шахтеру. И тем не менее, мы хорошо изучили соперника, знали, как они буду действовать против нас. Был сделан акцент на игре на контратаках. Соперник всегда атакует практически всем составом, а это открывает возможность использовать свободные зоны для вбеганий.

Мне понравилось, как мы слаженно и компактно действовали в обороне. В целом сыграли очень грамотно и ждали свою возможность. Если мы продолжим так же выполнять тренерские наставления и показывать такую игру, уверен, Олимпик сможет побороться за высокие места», - сказал Бенито.