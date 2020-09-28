Реймс – ПСЖ – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 5-го тура чемпионата Франции по футболу «Реймс» на своем поле уступил ПСЖ со счетом 0:2. Дублем в матче отличился Мауро Икарди.
Лучшие моменты матча Реймс - ПСЖ
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Мауро Икарди (ПСЖ).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.