Дубль Икарди. ПСЖ на выезде нанес поражение Реймсу

27 сентября состоялись матчи 5-го тура чемпионата Франции.
За счет дубля Мауро Икарди (на 9-й и 62-й минуте) ПСЖ на выезде нанес поражение «Реймсу» (2:0). Дважды ему ассистировал Килиан Мбаппе.
Лига 1. 5-й тур
- Бордо – Ницца – 0:0
- Анже – Брест – 3:2
- Дижон – Монпелье – 2:2
- Монако – Страсбур – 3:2
- Ним – Ланс – 1:1
- Лорьян – Лион – 1:1
- Реймс – ПСЖ – 0:2
Турнирная таблица Лиги 1
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.