Артем КИЧАК: «В матче с Шахтером мы могли рассчитывать на ничью»

Вратарь «Олимпика» – о поражении в 4 туре УПЛ

  • 28.09.2020 04:39
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Артем КИЧАК: «В матче с Шахтером мы могли рассчитывать на ничью»
© ФК Олимпик Донецк. Артем Кичак

Голкипер «Олимпика» Артем Кичак прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Мы сегодня выглядели очень хорошо. На протяжении недели изучали соперника. Тренеры указали нам на ошибки, которые футболисты Шахтера допускают в обороне и, считаю, нам удалось выполнить установку тренерского штаба. Могли забивать.

Где-то немного не хватило внимания при игре в обороне. Шахтер использовал свои сильные стороны: защитник ворвался по флангу и прострелил, мы не доиграли… При этом я считаю, что мы могли сегодня рассчитывать на ничью.

Отбитый пенальти? Мы с тренером вратарей разбираем перед каждым матчем кто как бьет, все опасные действия от игроков соперника. Поэтому я старался действовать именно так, как мы и договаривались. Хочу поблагодарить Владимира Николаевича, это его заслуга.

Наша команда находится на правильном пути. Обидно, что не удалось сыграть вничью, но сегодня было видно, что на поле бились две достойные команды», - сказал Кичак.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

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