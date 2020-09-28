Артем КИЧАК: «В матче с Шахтером мы могли рассчитывать на ничью»

Голкипер «Олимпика» Артем Кичак прокомментировал поражение от «Шахтера» (0:2) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.
«Мы сегодня выглядели очень хорошо. На протяжении недели изучали соперника. Тренеры указали нам на ошибки, которые футболисты Шахтера допускают в обороне и, считаю, нам удалось выполнить установку тренерского штаба. Могли забивать.
Где-то немного не хватило внимания при игре в обороне. Шахтер использовал свои сильные стороны: защитник ворвался по флангу и прострелил, мы не доиграли… При этом я считаю, что мы могли сегодня рассчитывать на ничью.
Отбитый пенальти? Мы с тренером вратарей разбираем перед каждым матчем кто как бьет, все опасные действия от игроков соперника. Поэтому я старался действовать именно так, как мы и договаривались. Хочу поблагодарить Владимира Николаевича, это его заслуга.
Наша команда находится на правильном пути. Обидно, что не удалось сыграть вничью, но сегодня было видно, что на поле бились две достойные команды», - сказал Кичак.
Источник — ФК Олимпик Донецк
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