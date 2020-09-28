Александр ДЕНИСОВ: «Цецадзе остается во Львове»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов сообщил, что главный тренер «Львова» Георгий Цецадзе не будет уволен после поражения от «Зари» (0:5) в 4 туре Премьер-лиги.

«Мы связались гендиректором Львова с Андреем Панькивым, который опроверг эту информацию. На данный момент - это фейк, не верьте. Цецадзе остается в команде. Дословно цитирую Панькива: «Куда он денется с подводной лодки?». Конечно, это шутка.

На данный момент Георгию Цецадзе можно пожелать здоровья: у главного тренера ФК Львов обнаружен коронавирус. Мы очень надеемся, что он обязательно его победит. В отсутствии главного тренера львовянам было очень сложно. Наверное, нужно говорить о тех игроках, которые вышли на поле в матче с Зарей. Но на поле команды попросту не оказалось. Заре говорим респект за этот матч. За игру и результат», - сказал Денисов.

Под руководством грузинского тренера команда проиграла шесть матчей и дважды сыграла вничью.