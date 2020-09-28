Жуниор Мораес забил 14-й мяч в ворота Олимпика

Больше мячей одному клубу забивали только Андрей Воробей и Сергей Назаренко

  • 28.09.2020 02:34
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Жуниор Мораес забил 14-й мяч в ворота Олимпика
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

В 4-м туре наконец-то открыл голевой счет в сезоне лучший бомбардир двух последних чемпионатов Жуниор Мораес. Причем сделал это в матче против своей любимой команды - «Олимпика», в чьих воротах Жуниор расписался уже 14-й раз. 9 голов Жуниор забил «олимпийцам» в рядах «Шахтера» (8 - в УПЛ, 1 - в Кубке Украины), 3 - в составе «Динамо» и 2 - за донецкий «Металлург».  Больше одному клубу забивали в чемпионатах и Кубке Украины только Андрей Воробей «Кривбассу» - 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу»  - 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины

 Игрок

Клубы

Соперник

Голы

ЧУ

КУ

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер (11), Днепр (3), Арсенал (1),

Кривбасс

16

11

5

 

Металлист (1)

 

 

 

 

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр (10), Таврия (4), Металлист (1)

Металлург Д

15

15

-

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д (2), Динамо (3), Шахтер (9)

Олимпик

14

12

1

Максим ШАЦКИХ

Динамо (10), Арсенал (2), Говерла (2)

Металлург З

14

12

2

Сергей РЕБРОВ

Динамо

Кривбасс

13

11

2

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал (1), Шахтер (2), Днепр (10)

Ильичевец

13

13

-

Максим ШАЦКИХ

Динамо (7), Арсенал (5), Говерла (1)

Карпаты

13

13

-

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

Черноморец

13

12

1
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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