Жуниор Мораес забил 14-й мяч в ворота Олимпика

В 4-м туре наконец-то открыл голевой счет в сезоне лучший бомбардир двух последних чемпионатов Жуниор Мораес. Причем сделал это в матче против своей любимой команды - «Олимпика», в чьих воротах Жуниор расписался уже 14-й раз. 9 голов Жуниор забил «олимпийцам» в рядах «Шахтера» (8 - в УПЛ, 1 - в Кубке Украины), 3 - в составе «Динамо» и 2 - за донецкий «Металлург». Больше одному клубу забивали в чемпионатах и Кубке Украины только Андрей Воробей «Кривбассу» - 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу» - 15.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины