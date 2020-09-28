Жуниор Мораес забил 14-й мяч в ворота Олимпика

В 4-м туре наконец-то открыл голевой счет в сезоне лучший бомбардир двух последних чемпионатов Жуниор Мораес. Причем сделал это в матче против своей любимой команды - «Олимпика», в чьих воротах Жуниор расписался уже 14-й раз. 9 голов Жуниор забил «олимпийцам» в рядах «Шахтера» (8 - в УПЛ, 1 - в Кубке Украины), 3 - в составе «Динамо» и 2 - за донецкий «Металлург». Больше одному клубу забивали в чемпионатах и Кубке Украины только Андрей Воробей «Кривбассу» - 16 и Сергей Назаренко донецкому «Металлургу» - 15.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Игроки, забившие наибольшее количество мячей одной команде в чемпионатах и Кубке Украины
|
Игрок
|
Клубы
|
Соперник
|
Голы
|
ЧУ
|
КУ
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер (11), Днепр (3), Арсенал (1),
|
Кривбасс
|
16
|
11
|
5
|
|
Металлист (1)
|
|
|
|
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр (10), Таврия (4), Металлист (1)
|
Металлург Д
|
15
|
15
|
-
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д (2), Динамо (3), Шахтер (9)
|
Олимпик
|
14
|
12
|
1
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (10), Арсенал (2), Говерла (2)
|
Металлург З
|
14
|
12
|
2
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
Кривбасс
|
13
|
11
|
2
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал (1), Шахтер (2), Днепр (10)
|
Ильичевец
|
13
|
13
|
-
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо (7), Арсенал (5), Говерла (1)
|
Карпаты
|
13
|
13
|
-
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
Черноморец
|
13
|
12
|
1
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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