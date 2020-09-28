Руслан КОСТЫШИН: «Счет закономерен. Мы создали слишком мало моментов»

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью с «Ингульцом» (0:0) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ингулец» - неприятная команда. Мы знаем их по Первой лиге. Это команда, которая очень хорошо прессингует. Мы знали это и готовились к тяжелой игре. Счет закономерен. Да, мы владели преимуществом, давили, но столько моментов, сколько мы создали - слишком мало, чтобы рассчитывать на победу.

Все зависит от быстрого гола, он помогает. В прошлом туре во Львове мы забили быстрый гол - и все, можно играть по счету. Сегодня было тяжелее, соперник от обороны играл. Это их стиль. Они всегда играют агрессивно и радикально. Если бы тогда не забили, может, тоже было бы тяжело.

Я похвалил ребят, мне понравилось их отношение к игре. Они ответственно отнеслись и проявили старание. Да, хочется в атаке больше агрессии и нестандартных действий. Но, понимаете, физически мы хорошо готовы, а вот свежести и резкости не хватает», - сказал Костышин.