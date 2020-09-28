Руслан КОСТЫШИН: «Счет закономерен. Мы создали слишком мало моментов»

Наставник «Колоса» – о безголевой ничьей с «Ингульцом»

  • 28.09.2020 02:16
  • 102 просмотра
  • 0 комментариев
Руслан КОСТЫШИН: «Счет закономерен. Мы создали слишком мало моментов»
© ФК Колос. Руслан Костышин

Главный тренер «Колоса» Руслан Костышин прокомментировал ничью с «Ингульцом» (0:0) в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

«Ингулец» - неприятная команда. Мы знаем их по Первой лиге. Это команда, которая очень хорошо прессингует. Мы знали это и готовились к тяжелой игре. Счет закономерен. Да, мы владели преимуществом, давили, но столько моментов, сколько мы создали - слишком мало, чтобы рассчитывать на победу.

Все зависит от быстрого гола, он помогает. В прошлом туре во Львове мы забили быстрый гол - и все, можно играть по счету. Сегодня было тяжелее, соперник от обороны играл. Это их стиль. Они всегда играют агрессивно и радикально. Если бы тогда не забили, может, тоже было бы тяжело.

Я похвалил ребят, мне понравилось их отношение к игре. Они ответственно отнеслись и проявили старание. Да, хочется в атаке больше агрессии и нестандартных действий. Но, понимаете, физически мы хорошо готовы, а вот свежести и резкости не хватает», - сказал Костышин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности