ВИДЕО. Как Ястремская проиграла в первом круге Ролан Гаррос

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (№28 WTA) завершила борьбу на Открытом чемпионате Франции по теннису. В матче первого круга украинка проиграла представительнице Австралии Дарье Гавриловой (№785 WTA), которая была заявлена по «замороженному» рейтингу.
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Источник — Sport.ua
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