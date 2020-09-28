КАШТРУ: «Когда кажется, что команда далека от первого места – это не так»

Главный тренер «Шахтера» оценил события матча против «Олимпика»

  • 28.09.2020 00:47
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КАШТРУ: «Когда кажется, что команда далека от первого места – это не так»
© ФК Шахтер Донецк

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру оценил действия «оранжево-черных» в матче 4-го тура УПЛ против «Олимпика» (2:0):

«Мы прекрасно знали, что на нас оказывается давление. Мы верим в то, что мы делаем. Мы знаем, что чемпионами не становятся в первых турах, это достаточно длинный путь. В футболе все может произойти очень внезапно.

Мы можем смотреть на некоторые примеры. В Милане мы проигрывали «Аталанте» на Сан-Сиро, а потом выигрываем через пару минут. В Загребе – то же самое. На 91 минуте проигрывали, а на 97-й уже все совсем по-другому. Поэтому все происходит совсем неожиданно. Когда кажется, что команда далека от первого места – совсем все не так.

Мы знали, что игра будет сложной. Смогли избежать давления, Не реализовали свои шансы в первом тайме, но футбол не всегда идет против нас и во втором смогли добыть преимущество. Это доказывает, что вы можете рассчитывать на «Шахтер» в чемпионской гонке. Мы знаем, что «Шахтер» будет бороться до конца.

Мы уже были намного лучше. Это нетипичный сезон, не было отпуска, летних сборов. Мы провели три матча за одну неделю. Все это очень тяжело дается. Закончился изнуряющий сезон, играли в полуфинале Лиги Европы. Поэтому мы знали, что на старте команда будет выглядеть подуставшей. Сейчас необходимо подкорректировать некоторые детали. Нужно быстрее это все вернуть. Команда возможно не показывает эстетический футбол, но на поле была дисциплина. Если мы возвращаемся к таким действиям, это хорошо».

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Источник — Футбол 1/2/3

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