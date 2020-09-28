ШЕВЧУК: «У Шахтера заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча»

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о проблемах донецкого «Шахтера» на старте чемпионата Украины:

«У «Шахтера» заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча. Вперед никто не открывается, все хотят пас в недодачу. Пятов и Степаненко говорили, что есть проблемы в обороне. Проблемы на самом деле есть везде, проблемы с выходом из обороны и в атаке, и с высоким прессингом. Игроки как будто играют только за счет индивидуальных качеств. Нужно много работать над организацией игры.

Игра «Шахтера» должна быть как в моменте со вторым голом «Олимпику». Был хороший контрпрессинг, врывание в зону. Такой должна быть игра «Шахтера» – агрессивной. Отбор жесткий, агрессивный и сразу пас вперед.

Игрок «Руха» говорит: мы должны были побеждать, игрок «Олимпика» – мы заслуживали ничьей. Футболистам «Шахтера» есть над чем задуматься».