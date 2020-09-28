ШЕВЧУК: «У Шахтера заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча»

Экс-игрок сборной Украины высказался о проблемах донецкого «Шахтера»

  • 28.09.2020 00:35
  • 210 просмотров
  • 7 комментариев
ШЕВЧУК: «У Шахтера заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча»
© Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Экс-игрок сборной Украины Вячеслав Шевчук высказался о проблемах донецкого «Шахтера» на старте чемпионата Украины:

«У «Шахтера» заметно, что упал ритм, упала скорость контроля мяча. Вперед никто не открывается, все хотят пас в недодачу. Пятов и Степаненко говорили, что есть проблемы в обороне. Проблемы на самом деле есть везде, проблемы с выходом из обороны и в атаке, и с высоким прессингом. Игроки как будто играют только за счет индивидуальных качеств. Нужно много работать над организацией игры.

Игра «Шахтера» должна быть как в моменте со вторым голом «Олимпику». Был хороший контрпрессинг, врывание в зону. Такой должна быть игра «Шахтера» – агрессивной. Отбор жесткий, агрессивный и сразу пас вперед.

Игрок «Руха» говорит: мы должны были побеждать, игрок «Олимпика» – мы заслуживали ничьей. Футболистам «Шахтера» есть над чем задуматься».

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Источник — Великий футбол

(2 голоса)

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Комментарии
    rus
    online
      rus, 28.09.2020 01:26
    0
    А почему так они на холме тренировались
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:21
    0
    Я киевлянин,динамовец душой,но игра шахтаря сыровата,хуже того сезона. Не желаю зла,очки надо Украине,жалаю обоим клубом весной ле выступить ради рейтинга!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:18
    0
    Не спорю,чемпионаты разные.,подготовка разная,но согласитесь и 3 удара в по воротам руха тоже не дело. С Олимпиком момента 3 олимпийцев были опасны,риск гола был и причем первые
    Ссылка
    pavel85
    online
      pavel85, 28.09.2020 01:13
    -1
    Andre066, 28.09.2020 01:10
    Владениени о чем не говорит. Интер тоже 30% 35% владел но 12 ударов 9 в створ 5 голов
    Увы ,но у нас уровня Интера нет...Там индивидуально игроки сильные.А в Олимпике или Рухе?)) Сравнению не подлежит.
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    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:10
    0
    pavel85, 28.09.2020 01:07
    Что говорят игроки команды которые проиграли или которые владели мячем 30%,сидели в обороне и 2раза вышли за линию ...мы должны были выграть.!!.Им самим то не смешно?Шевчук супер эксперт.Он забыл добавить,вот если б я стал тренером,вот тогда б Шахтер заиграл как Ливерпуль.)))
    Владениени о чем не говорит. Интер тоже 30% 35% владел но 12 ударов 9 в створ 5 голов
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    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:08
    +1
    Хоть один крот сказал искренно что шахтер в кризисе. Без проблем! Это нормально,все это переносят,что есть то есть!
    Ссылка
    pavel85
    online
      pavel85, 28.09.2020 01:07
    -1
    Что говорят игроки команды которые проиграли или которые владели мячем 30%,сидели в обороне и 2раза вышли за линию ...мы должны были выграть.!!.Им самим то не смешно?Шевчук супер эксперт.Он забыл добавить,вот если б я стал тренером,вот тогда б Шахтер заиграл как Ливерпуль.)))
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:08
    +1
    Хоть один крот сказал искренно что шахтер в кризисе. Без проблем! Это нормально,все это переносят,что есть то есть!
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 28.09.2020 01:26
    0
    А почему так они на холме тренировались
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:21
    0
    Я киевлянин,динамовец душой,но игра шахтаря сыровата,хуже того сезона. Не желаю зла,очки надо Украине,жалаю обоим клубом весной ле выступить ради рейтинга!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:18
    0
    Не спорю,чемпионаты разные.,подготовка разная,но согласитесь и 3 удара в по воротам руха тоже не дело. С Олимпиком момента 3 олимпийцев были опасны,риск гола был и причем первые
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 28.09.2020 01:10
    0
    pavel85, 28.09.2020 01:07
    Что говорят игроки команды которые проиграли или которые владели мячем 30%,сидели в обороне и 2раза вышли за линию ...мы должны были выграть.!!.Им самим то не смешно?Шевчук супер эксперт.Он забыл добавить,вот если б я стал тренером,вот тогда б Шахтер заиграл как Ливерпуль.)))
    Владениени о чем не говорит. Интер тоже 30% 35% владел но 12 ударов 9 в створ 5 голов
    Ссылка
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