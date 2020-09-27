В поединке 3-го тура Будеслиги «Хоффенхайм» нанес сенсационное поражение «Баварии» - 4:1. Как это было – смотрите в нашем обзоре.
Бундеслига. 2-й тур
«Хоффенхайм» - «Бавария» - 4:1
Голы: 1:0 Бичакчич – 16, 2:0 Даббур – 24, 2:1 Киммих – 36, 3:1 Крамарич – 77, 4:1 Крамарич – 90+2 (пен).
«Хоффенхайм»: Бауманн, Фогт, Бичакчич (Сков, 39), Акпогума, Пош, Кадержабек, Гайгер (Гачинович, 58), Самассеку, Баумгартнер (Бебу, 58), Крамарич, Даббур (Гриллич, 80).
«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар (Горецка, 57), Киммих, Мюллер, Гнабри, Толиссо (Коман, 72), Дэйвис, Сане (Мусиала, 72), Зиркзе (Левандовски, 57).
Источник — Sport.ua
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