Хоффенхайм шокировал Баварию и прервал впечатляющую победную серию

Чемпион Германии неожиданно уступил со счетом 1:4

  • 27.09.2020 18:38
  • 3433 просмотра
  • 6 комментариев
Хоффенхайм шокировал Баварию и прервал впечатляющую победную серию
© twitter.com/tsghoffenheim

«Бавария» неожиданно потерпела разгромное поражение от «Хоффенхайма» во втором туре Бундеслиги.

Матч в Зинсхайме закончился со счетом 4:1 в пользу «Хоффенхайма».

Отметим, что в этом матче оборвалась 23-матчевая победная серия «Баварии».

«Хоффенхайм» - «Бавария» - 4:1
Голы: 1:0 Бичакчич – 16, 2:0 Даббур – 24,  2:1 Киммих – 36,   3:1 Крамарич – 77,   4:1 Крамарич – 90+2 (пен).

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 19:17
    0
    Александр Шевченко, 27.09.2020 19:14
    Бавария - это раковая опухоль немецкого футбола, ака шлак донецкий у нас. По этому, Хоффенхайм - молодцы
    Ты уже купил талончик на МРТ?
    Это футбол, а не выборы порошенко.
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 27.09.2020 19:14
    -5
    Бавария - это раковая опухоль немецкого футбола, ака шлак донецкий у нас. По этому, Хоффенхайм - молодцы
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 19:14
    -2
    Ого, село покуражилось))
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 18:47
    +5
    Невозможно все время выигрывать
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.09.2020 18:44
    +3
    Неожиданно если не сказать больше. Но, в конце концов, рано или поздно у Баварии должен был начаться спад. Невозможно все время играть на пределе. Главное, чтобы он был кратковременным, а не затянулся.
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    Hiromant
    online
      Hiromant, 27.09.2020 18:44
    -1
    «Хоффенхайм» - «Бавария» - 1:4
    вот она сила привычки))))
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    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 18:47
    +5
    Невозможно все время выигрывать
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    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 27.09.2020 18:44
    +3
    Неожиданно если не сказать больше. Но, в конце концов, рано или поздно у Баварии должен был начаться спад. Невозможно все время играть на пределе. Главное, чтобы он был кратковременным, а не затянулся.
    Ссылка
    con clusion
      con clusion, 27.09.2020 19:17
    0
    Александр Шевченко, 27.09.2020 19:14
    Бавария - это раковая опухоль немецкого футбола, ака шлак донецкий у нас. По этому, Хоффенхайм - молодцы
    Ты уже купил талончик на МРТ?
    Это футбол, а не выборы порошенко.
    Ссылка
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