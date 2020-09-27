Хоффенхайм шокировал Баварию и прервал впечатляющую победную серию

«Бавария» неожиданно потерпела разгромное поражение от «Хоффенхайма» во втором туре Бундеслиги.
Матч в Зинсхайме закончился со счетом 4:1 в пользу «Хоффенхайма».
Отметим, что в этом матче оборвалась 23-матчевая победная серия «Баварии».
«Хоффенхайм» - «Бавария» - 4:1
Голы: 1:0 Бичакчич – 16, 2:0 Даббур – 24, 2:1 Киммих – 36, 3:1 Крамарич – 77, 4:1 Крамарич – 90+2 (пен).
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Источник — Sport.ua
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Это футбол, а не выборы порошенко.
вот она сила привычки))))
Это футбол, а не выборы порошенко.
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