СКРИПНИК: «У Гладкого чувство гола с возрастом никуда не исчезло»

Главный тренер «Зари» прокомментировал победный матч против ПФК «Львов»

  • 27.09.2020 23:19
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СКРИПНИК: «У Гладкого чувство гола с возрастом никуда не исчезло»
© ПФК Львов. Виктор Скрипник

Главный тренер «Зари» из Луганска Виктор Скрипник после игры с ПФК «Львов» (5:0) прокомментировал события матча так:

– Могу только подчеркнуть, что во Львове нам играть всегда тяжело против любой команды. ПФК «Львов» – не исключение. Вспоминали накануне матча, что в прошлом здесь сыграли вничью 0:0. Кстати, тот поединок проходил при схожих погодных условий, шел дождь. У нас был план забить быстрый гол. К счастью, это удалось воплотить в реальность, даже дважды. Такие забитые мячи, можно сказать, добавили нам уверенности. Тот футбол, который мы привыкли демонстрировать, нам удавался.

Хочу также выразить большой комплимент людям, которые ухаживают за полем «Украина». С учетом погодных условий, газон был в прекрасном состоянии. Наша команда ехала во Львов с соответствующим настроением и, считаю, заслуженно победила. Немного, возможно, расстроили наши ненужные желтые карточки во втором тайме. Впрочем, это свидетельствует о том, что команда соперника хотела реакцию показать на пропущенные голы. Конечно, никто с таким счетом не может просто смириться. Своей игрой, впрочем, довольны. Надеюсь, такая победа придаст нам уверенности в будущих поединках.

– После первого тайма уже очень уверенно вели в счете. Как мотивировали подопечных лишний раз не расслабляться во второй половине игры?

– Старались, чтобы все-таки сыграть на «ноль». Знали, что у «Львова» неплохое исполнение стандартных положений. Обратили внимание, что нужно этот момент контролировать. Дали поиграть ребятам, которые, возможно, не так много игровой практики нет. Конечно, наша игра в соответствии с этим немного расстроилась во втором тайме, но в итоге мы остались довольны тем, как все прошло. Могу дальнейшем пожелать также только успехов ПФК «Львов» в чемпионате.

– Александр Гладкий, отметившись дублем, ударно вернулся во Львов. Было заметно, что мотивации у него не было. Как оцените его действия в матче с ПФК «Львов»?

– По сути, для решения голевых вопросов мы его и подписывали. Саша – опытный, умеет хорошо предлагать себя, подыгрывать партнерам. Конечно, чувство гола с возрастом у него никуда не исчезло и сегодня все в этом лишний раз убедились. Такая его уверенная игра и опыт, несомненно, в будущем нам еще не один раз поможет.

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Источник — ФК Львов

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