Турнирная таблица УПЛ: Динамо и Ворскла – в лидерах

В уик-энд состоялись матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
Первые две позиции в турнирной таблице занимают киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» (по 10 очков)
Донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна» отстают от лидирующего дуэта на два очка (по 8 очков).
Неудачно стартовала луганская «Заря» (4 очка), бронзовый призер минувшего сезона УПЛ.
УПЛ. 4-й тур. 26–27 сентября
- Минай - Динамо Киев – 0:4
- Ворскла Полтава – Мариуполь – 0:0
- Александрия – Днепр-1 – 4:1
- Львов – Заря Луганск – 0:5
- Шахтер Донецк – Олимпик Донецк – 2:0
- Десна Чернигов – Рух Львов – 3:1
- Колос Ковалевка – Ингулец Петрово – 0:0
Турнирная таблица УПЛ после 4-го тура
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.