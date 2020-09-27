Турнирная таблица УПЛ: Динамо и Ворскла – в лидерах

«Шахтер» и «Десна» отстают от лидирующего дуэта на два очка

  • 27.09.2020 22:15
  • 501 просмотр
  • 2 комментария
Турнирная таблица УПЛ: Динамо и Ворскла – в лидерах
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

В уик-энд состоялись матчи 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

Первые две позиции в турнирной таблице занимают киевское «Динамо» и полтавская «Ворскла» (по 10 очков)

Донецкий «Шахтер» и черниговская «Десна» отстают от лидирующего дуэта на два очка (по 8 очков).

Неудачно стартовала луганская «Заря» (4 очка), бронзовый призер минувшего сезона УПЛ.

УПЛ. 4-й тур. 26–27 сентября

  • Минай - Динамо Киев – 0:4
  • Ворскла Полтава – Мариуполь – 0:0
  • Александрия – Днепр-1 – 4:1
  • Львов – Заря Луганск – 0:5
  • Шахтер Донецк – Олимпик Донецк – 2:0
  • Десна Чернигов – Рух Львов – 3:1
  • Колос Ковалевка – Ингулец Петрово – 0:0

Турнирная таблица УПЛ после 4-го тура

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Forever_young_12
    online
      Forever_young_12, 27.09.2020 22:19
    -6
    Моi вiтання бздянаме
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 27.09.2020 22:17
    0
    Чемпионат можно заканчивать..
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 27.09.2020 22:17
    0
    Чемпионат можно заканчивать..
    Ссылка
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