Тоттенхэм - Ньюкасл - 1:1. Видео голов и обзор матча

«Тоттенхэм» не смог удержать победу над «Ньюкаслом» в третьем туре чемпионата Англии. Лондонцы лидировали большую часть времени, но пропустили мяч на 95-й минуте. В итоге игра завершилась со счетом 1:1.
«Тоттенхэм» - «Ньюкасл» - 1:1
Гол: Лукас Моура, 25 - 1:0, Уилсон (пен), 90+5 - 1:1
Лучшие моменты матча Тоттенхэм - Ньюкасл
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Каллум Уилсон (Ньюкасл).
|25'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Моура (Тоттенхэм).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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