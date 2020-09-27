Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Были моменты, когда мы могли забивать»

Главный тренер «Олимпика» Игорь Климовский рассказал о поражении от Шахтера - 2:0.

– В первую очередь могу поздравить «Шахтер». Мы неплохо играли. В первом тайме практически ничего не дали создать сопернику, во втором допустили малейшую ошибку – не успели перестроиться, фланг вскрыли, сделали прострел и забили нам гол. Были моменты, когда мы могли забивать. Игрой я доволен.

– Был ли, на ваш взгляд, одиннадцатиметровый в моменте с попаданием мяча в руку?

– Нужно смотреть видео. Не могу сейчас что-то утверждать. Посмотрю видео, а потом об этом можно будет поговорить.