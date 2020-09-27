Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Были моменты, когда мы могли забивать»

Наставник Олимпика о поражении от Шахтера

  • 27.09.2020 21:12
  • 525 просмотров
  • 0 комментариев
Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Были моменты, когда мы могли забивать»
© ФК Олимпик Донецк. Игорь Климовский

Главный тренер «Олимпика» Игорь Климовский рассказал о поражении от  Шахтера - 2:0.

– В первую очередь могу поздравить «Шахтер». Мы неплохо играли. В первом тайме практически ничего не дали создать сопернику, во втором допустили малейшую ошибку – не успели перестроиться, фланг вскрыли, сделали прострел и забили нам гол. Были моменты, когда мы могли забивать. Игрой я доволен.

– Был ли, на ваш взгляд, одиннадцатиметровый в моменте с попаданием мяча в руку?

– Нужно смотреть видео. Не могу сейчас что-то утверждать. Посмотрю видео, а потом об этом можно будет поговорить.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Шахтер Донецк

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности