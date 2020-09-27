Оценки матча Шахтер – Олимпик. Алан Патрик и Корниенко стали лучшими

Чемпион Украины одержал уверенную победу

  • 27.09.2020 20:17
  • 822 просмотра
  • 9 комментариев
Оценки матча Шахтер – Олимпик. Алан Патрик и Корниенко стали лучшими
© ФК Шахтер

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч четвертого тура УПЛ «Шахтер» – «Олимпик» (2:0).

Лучшими игроками матча стали Алан Патрик (оценка 7.0) и Виктор Корниенко (7.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Олимпик» – 2:0:

  

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.09.2020 21:01
    +1
    JulikoB, 27.09.2020 20:58
    По разуму ты приближаешься к своему недоразвитому коллеге. Я же спросил что, а не кого.
    Ты на столько туп что не понимаешь выражение - так держать?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 21:00
    +1
    JulikoB, 27.09.2020 20:58
    По разуму ты приближаешься к своему недоразвитому коллеге. Я же спросил что, а не кого.
    Для меня ты табуретка... так что все правильно
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 20:58
    -2
    AK_228, 27.09.2020 20:54
    Тебя в дураках
    По разуму ты приближаешься к своему недоразвитому коллеге. Я же спросил что, а не кого.
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 20:54
    -1
    JulikoB, 27.09.2020 20:37
    А что он держит?
    Тебя в дураках
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 20:37
    0
    AK_228, 27.09.2020 20:33
    Корниенко молодец, так держать!!
    А что он держит?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 20:33
    -2
    Корниенко молодец, так держать!!
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 27.09.2020 20:31
    +1
    Бокопорище не реализовавшее пенальти лучшее из лучших? Шо вы там блд курите недоэксперты.?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 20:26
    -2
    Лучшим в составе Шахтера был вратарь Олимпика, где-то 8,0, не ниже.
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 27.09.2020 20:21
    +2
    "и Виктор Корниенко (7.0)"
    сегодня жжете не по-детски))))
    Ссылка
    Hiromant
    online
      Hiromant, 27.09.2020 20:21
    +2
    "и Виктор Корниенко (7.0)"
    сегодня жжете не по-детски))))
    Ссылка
    serge_kr
    online
      serge_kr, 27.09.2020 21:01
    +1
    JulikoB, 27.09.2020 20:58
    По разуму ты приближаешься к своему недоразвитому коллеге. Я же спросил что, а не кого.
    Ты на столько туп что не понимаешь выражение - так держать?
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 21:00
    +1
    JulikoB, 27.09.2020 20:58
    По разуму ты приближаешься к своему недоразвитому коллеге. Я же спросил что, а не кого.
    Для меня ты табуретка... так что все правильно
    Ссылка
    Руслан Луценко
    online
      Руслан Луценко, 27.09.2020 20:31
    +1
    Бокопорище не реализовавшее пенальти лучшее из лучших? Шо вы там блд курите недоэксперты.?
    Ссылка
    JulikoB
    online
      JulikoB, 27.09.2020 20:37
    0
    AK_228, 27.09.2020 20:33
    Корниенко молодец, так держать!!
    А что он держит?
    Ссылка
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