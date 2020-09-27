Оценки матча Шахтер – Олимпик. Алан Патрик и Корниенко стали лучшими

Предлагаем ознакомиться с оценками Sport.ua за матч четвертого тура УПЛ «Шахтер» – «Олимпик» (2:0).

Лучшими игроками матча стали Алан Патрик (оценка 7.0) и Виктор Корниенко (7.0).

Sport.ua оценивает главные поединки еврокубков и чемпионата Украины, выставляя баллы игрокам. Все участники футбольных баталий оцениваются по 10-балльной шкале, исходя из их действий на футбольном поле, статистики и общего вклада в итоговый результат.

Шкала оценивания: 3.0 – ужасно, 3.5 – отвратительно, 4.0 – безобразно, 4.5 – очень плохо, 5.0 – плохо, 5.5 – посредственно, 6.0 – нормально, 6.5 – хорошо, 7.0 – очень хорошо, 7.5 – отлично, 8.0 – великолепно, 8.5 – превосходно, 9.0 – фантастика.

Оценки Sport.ua за матч «Шахтер» – «Олимпик» – 2:0: