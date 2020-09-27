Колос – Ингулец. Селезнев выйдет в основе. Стартовые составы команд

В 19:30 начнется матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 27.09.2020 19:15
  • 746 просмотров
  • 3 комментария
Колос – Ингулец. Селезнев выйдет в основе. Стартовые составы команд
© ФК Колос. Евгений Селезнев

Сегодня, 27 сентября, пройдет матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.

На поле в 19:30 выйдут «Колос» из Ковалевки и «Ингулец» Петрово.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стали известны стартовые составы команд.

«Колос»: Волынец, Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец, Милько, Ориховский, Костышин, Ильин, Морозко, Селезнев.

Запас: Кучерук, Петров, Емец, Богданов, Задоя, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко.

«Ингулец»: Шуст, Запорожец, Козак, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Сичинава, Ковалёв, Лупашко, Синегуб.

Запас: Крынский, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Белоцерковец, Шишка, Щедрый, Семенко, Квасный.

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
    polesse2000
      polesse2000, 27.09.2020 20:08
    +3
    Нафига вам этот сбитый летчик? Исаенко в основу и будет результат! А Селезня лавку полировать за тот промах в ЛЕ
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 27.09.2020 19:43
    +5
    Це те ватне мудило,що з двох метрів,замість футбольних воріт,стріляє по горобцях?Цінним кадром поповнився Колос,нічого не скажеш.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 27.09.2020 19:36
    +5
    Дайте шанс Исаенко..
    Ссылка
    mustapha
    online
      mustapha, 27.09.2020 19:43
    +5
    Це те ватне мудило,що з двох метрів,замість футбольних воріт,стріляє по горобцях?Цінним кадром поповнився Колос,нічого не скажеш.
    Ссылка
    Maks23
      Maks23, 27.09.2020 19:36
    +5
    Дайте шанс Исаенко..
    Ссылка
    polesse2000
      polesse2000, 27.09.2020 20:08
    +3
    Нафига вам этот сбитый летчик? Исаенко в основу и будет результат! А Селезня лавку полировать за тот промах в ЛЕ
    Ссылка
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