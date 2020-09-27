Колос – Ингулец. Селезнев выйдет в основе. Стартовые составы команд

Сегодня, 27 сентября, пройдет матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги.
На поле в 19:30 выйдут «Колос» из Ковалевки и «Ингулец» Петрово.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
«Колос»: Волынец, Кравченко, Новак, Максименко, Черноморец, Милько, Ориховский, Костышин, Ильин, Морозко, Селезнев.
Запас: Кучерук, Петров, Емец, Богданов, Задоя, Антюх, Смирный, Исаенко, Лысенко.
«Ингулец»: Шуст, Запорожец, Козак, Коваленко, Кучеренко, Павлов, Балан, Сичинава, Ковалёв, Лупашко, Синегуб.
Запас: Крынский, Мишуренко, Бартулович, Мкомола, Белоцерковец, Шишка, Щедрый, Семенко, Квасный.
Источник — Sport.ua
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