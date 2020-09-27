Заря одержала 10-ю крупную победу в гостях

«Заря», разгромив на выезде «Львов», стала 6-м клубом, одержавшим 10 крупных побед в гостях в чемпионатах Украины. При этом луганчане 5-й раз в истории добились преимущества в 5 голов. Любопытно, что в 4-х случаях черно-белые-красные выигрывали со столь большим перевесом именно на чужих полях. В «юбилярах» после матча с «Зарей» оказался и «Львов», потерпевший 10-е поражение с крупным счетом в элитном дивизионе. При этом сине-золотые установили личный антирекорд, впервые уступив в родных стенах с разницей в 5 мячей.

Самые крупные победы «Зари» в чемпионатах Украины

Дата Тренер «Зари» Соперник Счет 17.07.2015 Юрий ВЕРНИДУБ Металлург З (г) 6:0 17.08.2017 Юрий ВЕРНИДУБ Черноморец (д) 5:0 02.09.2018 Юрий ВЕРНИДУБ Арсенал (г) 5:0 29.09.2019 Виктор СКРИПНИК Олимпик (г) 5:0 27.09.2020 Виктор СКРИПНИК Львов (г) 5:0

Самые крупные поражения «Львова» в чемпионатах Украины