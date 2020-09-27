Заря одержала 10-ю крупную победу в гостях

«Львов» потерпел 10-е крупное поражение в УПЛ

  • 27.09.2020 20:49
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Заря одержала 10-ю крупную победу в гостях
© ФК Заря

«Заря», разгромив на выезде «Львов», стала 6-м клубом, одержавшим 10 крупных побед в гостях в чемпионатах Украины. При этом луганчане 5-й раз в истории добились преимущества в 5 голов. Любопытно, что в 4-х случаях черно-белые-красные выигрывали со столь большим перевесом именно на чужих полях. В «юбилярах» после матча с «Зарей» оказался и «Львов», потерпевший 10-е поражение с крупным счетом в элитном дивизионе. При этом сине-золотые установили личный антирекорд, впервые уступив в родных стенах с разницей в 5 мячей.

Самые крупные победы «Зари» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер «Зари»

Соперник

Счет

17.07.2015

Юрий ВЕРНИДУБ

Металлург З (г)

6:0

17.08.2017

Юрий ВЕРНИДУБ

Черноморец (д)

5:0

02.09.2018

Юрий ВЕРНИДУБ

Арсенал (г)

5:0

29.09.2019

Виктор СКРИПНИК

Олимпик (г)

5:0

27.09.2020

Виктор СКРИПНИК

Львов (г)

5:0

Самые крупные поражения «Львова» в чемпионатах Украины

Дата

Тренер «Львова»

Соперник

Счет

04.05.2019

Богдан БЛАВАЦКИЙ

Шахтер (г)

0:5

27.09.2020

Георгий ЦЕЦАДЗЕ

Заря (д)

0:5

16.07.2020

Георгий ЦЕЦАДЗЕ

Олимпик (д)

1:5

03.11.2019

Егише МЕЛИКЯН

Динамо (г)

0:4

12.09.2020

Георгий ЦЕЦАДЗЕ

Колос (г)

0:4
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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