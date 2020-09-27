Заря одержала 10-ю крупную победу в гостях

«Заря», разгромив на выезде «Львов», стала 6-м клубом, одержавшим 10 крупных побед в гостях в чемпионатах Украины. При этом луганчане 5-й раз в истории добились преимущества в 5 голов. Любопытно, что в 4-х случаях черно-белые-красные выигрывали со столь большим перевесом именно на чужих полях. В «юбилярах» после матча с «Зарей» оказался и «Львов», потерпевший 10-е поражение с крупным счетом в элитном дивизионе. При этом сине-золотые установили личный антирекорд, впервые уступив в родных стенах с разницей в 5 мячей.
Самые крупные победы «Зари» в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер «Зари»
|
Соперник
|
Счет
|
17.07.2015
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Металлург З (г)
|
6:0
|
17.08.2017
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Черноморец (д)
|
5:0
|
02.09.2018
|
Юрий ВЕРНИДУБ
|
Арсенал (г)
|
5:0
|
29.09.2019
|
Виктор СКРИПНИК
|
Олимпик (г)
|
5:0
|
27.09.2020
|
Виктор СКРИПНИК
|
Львов (г)
|
5:0
Самые крупные поражения «Львова» в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Тренер «Львова»
|
Соперник
|
Счет
|
04.05.2019
|
Богдан БЛАВАЦКИЙ
|
Шахтер (г)
|
0:5
|
27.09.2020
|
Георгий ЦЕЦАДЗЕ
|
Заря (д)
|
0:5
|
16.07.2020
|
Георгий ЦЕЦАДЗЕ
|
Олимпик (д)
|
1:5
|
03.11.2019
|
Егише МЕЛИКЯН
|
Динамо (г)
|
0:4
|
12.09.2020
|
Георгий ЦЕЦАДЗЕ
|
Колос (г)
|
0:4
Юрий Ляховецкий, Sport.ua
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