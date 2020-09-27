4-й тур
3:1
Карпаты Львов
27.09.2020, FT

Западное дерби. Львовские Карпаты проиграли Карпатам из Галича

27 сентября состоялись 5 матчей 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины

  • 27.09.2020 18:48
  • 612 просмотров
  • 2 комментария
Западное дерби. Львовские Карпаты проиграли Карпатам из Галича
© ФК Карпаты Львов

27 сентября состоялись 5 матчей 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.

В западноукраинском дерби львовские «Карпаты» проиграли «Карпатам» из Галича (1:3)

Вторая лига Украины. 4-й тур

  • Карпаты Галич – Карпаты Львов – 3:1

Голы: Бей, 28, Козак, 77, Мердеев, 90+6 – Жозеф, 32.

  • Днепр Черкасcы – Реал Фарма – 0:1
  • Кривбасс 2020 – Николаев 2 – 1:1
  • Подолье – Диназ Вышгород – 3:3
  • Чайка – Ужгород – 1:2

Турнирные таблицы Второй лиги: группа A, группа B

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 19:22
    0
    Тут швидше Карпати основа обіграли Карпати молодіжка)))
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 27.09.2020 19:22
    0
    Головне. шо виграли Карпати.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 27.09.2020 19:22
    0
    Тут швидше Карпати основа обіграли Карпати молодіжка)))
    Ссылка
    wicker
    online
      wicker, 27.09.2020 19:22
    0
    Головне. шо виграли Карпати.
    Ссылка
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