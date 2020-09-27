Западное дерби. Львовские Карпаты проиграли Карпатам из Галича

27 сентября состоялись 5 матчей 4-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
В западноукраинском дерби львовские «Карпаты» проиграли «Карпатам» из Галича (1:3)
Вторая лига Украины. 4-й тур
- Карпаты Галич – Карпаты Львов – 3:1
Голы: Бей, 28, Козак, 77, Мердеев, 90+6 – Жозеф, 32.
- Днепр Черкасcы – Реал Фарма – 0:1
- Кривбасс 2020 – Николаев 2 – 1:1
- Подолье – Диназ Вышгород – 3:3
- Чайка – Ужгород – 1:2
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Источник — Sport.ua
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