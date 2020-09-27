ВИДЕО. Алан Патрик не реализовал пенальти в игре с Олимпиком

Хавбек «Шахтера» имел отличный шанс забить

  • 27.09.2020 18:18
  • 2423 просмотра
  • 6 комментариев
ВИДЕО. Алан Патрик не реализовал пенальти в игре с Олимпиком
© ФК Шахтер. Алан Патрик

«Шахтер» в рамках четвертого тура УПЛ играет с «Олимпиком». На 41-й минуте донецкий клуб заработал пенальти. Пасич в штрафной толкнул Корниенко.

Удар с точки не смог реализовать Алан Патрик, удар которого отбил Кичак.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    nicksaf
    online
      nicksaf, 27.09.2020 19:13
    +1
    А почему только один пенальти? Раньше давали больше.
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 27.09.2020 18:56
    +1
    Кротам опять левый пеналь дали, ничего нового
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.09.2020 18:39
    +1
    Пенальти конечно смешной. Как и исполнение.
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 18:37
    +2
    olexyn, 27.09.2020 18:35
    це шо - пенальті?
    художество...
    Зато в ворота Шахтера не назначают пенальти даже за игру рукой.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:35
    +3
    це шо - пенальті?
    художество...
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
      Dynamo Kyiv Badges, 27.09.2020 18:24
    +2
    Патрик лошара на понтах.
    Ссылка
    olexyn
    online
      olexyn, 27.09.2020 18:35
    +3
    це шо - пенальті?
    художество...
    Ссылка
    bullyUA
    online
      bullyUA, 27.09.2020 18:37
    +2
    olexyn, 27.09.2020 18:35
    це шо - пенальті?
    художество...
    Зато в ворота Шахтера не назначают пенальти даже за игру рукой.
    Ссылка
    Dynamo Kyiv Badges
      Dynamo Kyiv Badges, 27.09.2020 18:24
    +2
    Патрик лошара на понтах.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 27.09.2020 19:13
    +1
    А почему только один пенальти? Раньше давали больше.
    Ссылка
    mist76
    online
      mist76, 27.09.2020 18:56
    +1
    Кротам опять левый пеналь дали, ничего нового
    Ссылка
    samird
    online
      samird, 27.09.2020 18:39
    +1
    Пенальти конечно смешной. Как и исполнение.
    Ссылка
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