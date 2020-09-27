ВИДЕО. Алан Патрик не реализовал пенальти в игре с Олимпиком

«Шахтер» в рамках четвертого тура УПЛ играет с «Олимпиком». На 41-й минуте донецкий клуб заработал пенальти. Пасич в штрафной толкнул Корниенко.
Удар с точки не смог реализовать Алан Патрик, удар которого отбил Кичак.
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Источник — Футбол 1/2/3
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