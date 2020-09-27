Сеск ФАБРЕГАС: «Для Барселоны настали тяжелые времена»

Бывший хавбек «Барселоны» Сеск Фабрегас прокомментировал ситуацию в «Барселоне» в связи с уходом Луиса Суареса и желанием Лионеля Месси покинуть клуб:
«Разумеется, когда-то это должно было произойти, не так ли?
Лучшие дни игроков 1987 года рождения позади, а «Барселона» всегда стремится оставаться на вершине. Конечно, все могло быть организовано иначе.
Мы говорим о футболистах, которые посвятили свои жизни «Барселоне», выиграли множество трофеев, стали легендами и кумирами.
Вот почему, думаю, что-то можно было сделать иначе, особенно с точки зрения отношения к игрокам, уважения к ним.
Мне немного жаль, ведь они мои друзья. Знаю, насколько сильно они любят клуб, сколько они ему отдали сил. Футбол – это не только то, что происходит на поле. Многое происходит за его пределами, а футболисты тоже люди.
Для клуба настали сложные времена. Думаю, в течение нескольких месяцев случатся перемены.
Мы надеемся, что станет лучше, что клуб снова будет на вершине. Этого хотим все мы».
Источник — Marca
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