ФОТО. Атлетико объявил о контракте Луиса Суареса

Мадридский клуб официально подтвердил переход игрока

  • 25.09.2020 17:46
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ФОТО. Атлетико объявил о контракте Луиса Суареса
© marca.com

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте подтвердил подписание уругвайского форварда Луиса Суареса.

33-летний игрок сегодня прошел медосмотр и получил контракт на 2 года.

У Суареса оставался еще год по контракту с «Барселоной», однако каталонский клуб после прихода нового тренера Рональда Кумана больше не нуждался в услугах футболиста.

Ранее лидер каталонцев Лионель Месси заявил, что недоволен тем, как Суареса выгнали из команды.

 

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Источник — ФК Атлетико Мадрид

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