ФОТО. Атлетико объявил о контракте Луиса Суареса

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте подтвердил подписание уругвайского форварда Луиса Суареса.

33-летний игрок сегодня прошел медосмотр и получил контракт на 2 года.

У Суареса оставался еще год по контракту с «Барселоной», однако каталонский клуб после прихода нового тренера Рональда Кумана больше не нуждался в услугах футболиста.

Ранее лидер каталонцев Лионель Месси заявил, что недоволен тем, как Суареса выгнали из команды.