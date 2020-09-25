ФОТО. Атлетико объявил о контракте Луиса Суареса

Мадридский «Атлетико» на официальном сайте подтвердил подписание уругвайского форварда Луиса Суареса.
33-летний игрок сегодня прошел медосмотр и получил контракт на 2 года.
У Суареса оставался еще год по контракту с «Барселоной», однако каталонский клуб после прихода нового тренера Рональда Кумана больше не нуждался в услугах футболиста.
Ранее лидер каталонцев Лионель Месси заявил, что недоволен тем, как Суареса выгнали из команды.
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Источник — ФК Атлетико Мадрид
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