Шахтер – Олимпик. Пятов возвращается в основу

Сегодня «Шахтер» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Олимпиком». Начало матча – в 17:00. Стали известен составы команд на матч.
«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Патрик, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запас: Трубин, Хочолава, Витао, Маркос, Дентиньо, Тете, Сиприано, Болбат, Фернандо.
«Олимпик»: Кичак, Зотько, Снурницин, Цымбалюк, Лебеденко, Бабенко, Пасич, Тейшейра, Политыло, Бенито, Захеди
Запас: Бетим, Ксенз, Аблитаров, Завийский, Романовский, Кравчук, Чогадзе, Каргбо, Альваренга
Источник — УПЛ
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