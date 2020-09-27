Шахтер – Олимпик. Пятов возвращается в основу

Стал известен состав «Шахтера» на матч

  • 27.09.2020 16:22
  • 1786 просмотров
  • 6 комментариев
Шахтер – Олимпик. Пятов возвращается в основу
© twitter.com/fcolympic_don

Сегодня «Шахтер» в четвертом туре УПЛ сыграет с «Олимпиком». Начало матча – в 17:00. Стали известен составы команд на матч.

«Шахтер»: Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Корниенко, Майкон, Патрик, Коваленко, Марлос, Тайсон, Мораес.
Запас: Трубин, Хочолава, Витао, Маркос, Дентиньо, Тете, Сиприано, Болбат, Фернандо.

«Олимпик»: Кичак, Зотько, Снурницин, Цымбалюк, Лебеденко, Бабенко, Пасич, Тейшейра, Политыло, Бенито, Захеди
Запас: Бетим, Ксенз, Аблитаров, Завийский, Романовский, Кравчук, Чогадзе, Каргбо, Альваренга

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Источник — УПЛ

(6 голосов)

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Комментарии
    janu0320
    online
      janu0320, 27.09.2020 16:49
    -1
    жаль что Трубин в запасе, не выдерживает парниша конкуренции лохматому пердуну похоже.
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 16:43
    0
    AK_228, 27.09.2020 16:36
    Коноплянки и в заявке нет.. наверное бойкот устроил
    По его игре ему место в барбершопе
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 16:42
    0
    pricolist, 27.09.2020 16:40
    он ведь в прошлом матче травмировался и логично, что в заявке нет
    А, блин.. точно, сорри.. я просто матч не смотрел
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.09.2020 16:40
    0
    AK_228, 27.09.2020 16:36
    Коноплянки и в заявке нет.. наверное бойкот устроил
    он ведь в прошлом матче травмировался и логично, что в заявке нет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 16:36
    0
    Коноплянки и в заявке нет.. наверное бойкот устроил
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 16:25
    0
    Нужна ничейка!!!
    Ссылка
    Syrok-oxlx
      Syrok-oxlx, 27.09.2020 16:43
    0
    AK_228, 27.09.2020 16:36
    Коноплянки и в заявке нет.. наверное бойкот устроил
    По его игре ему место в барбершопе
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 16:42
    0
    pricolist, 27.09.2020 16:40
    он ведь в прошлом матче травмировался и логично, что в заявке нет
    А, блин.. точно, сорри.. я просто матч не смотрел
    Ссылка
    pricolist
    online
      pricolist, 27.09.2020 16:40
    0
    AK_228, 27.09.2020 16:36
    Коноплянки и в заявке нет.. наверное бойкот устроил
    он ведь в прошлом матче травмировался и логично, что в заявке нет
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 16:36
    0
    Коноплянки и в заявке нет.. наверное бойкот устроил
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 16:25
    0
    Нужна ничейка!!!
    Ссылка
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