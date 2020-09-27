ВИДЕО. Дубль Громова в ворота Львова

Сегодня «Заря» в четвертом туре УПЛ на выезде играет со «Львовом». После первого тайма команда Виктора Скрипника громит хозяев со счетом 5:0. Дубль оформил Артем Громов.
Первый гол Громова (5-я минута):
Второй гол Громова (27-я минута):
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Источник — Sport.ua
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