ВИДЕО. Конте – о драматичной победе Интера над Фиорентиной

Вчера «Интер» начал новый сезон Серии А драматичной волевой победой над «Фиорентиной» 4:3, забив два решающих гола в последние 5 минут матча.
Наставник «Интера» Антонио Конте поделился впечатлениями от матча:
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Источник — YouTube
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