ВИДЕО. Гладкий забил дебютный гол за Зарю и оформил дубль в первом тайме

Опытный бомбардир отличился в поединке 4-го тура со «Львовом»

  • 27.09.2020 15:23
  • 4288 просмотров
  • 4 комментария
ВИДЕО. Гладкий забил дебютный гол за Зарю и оформил дубль в первом тайме
© ФК Заря

В поединке со «Львовом» Александр Гладкий забил первый мяч за «Зарю» после возвращения в УПЛ. На 33-й минуте встречи 33-летний нападающий замкнул передачу с фланга в исполнении Кочергина.

А еще через четыре минуты Гладкий откликнулся на скидку Фаворова, оформив дубль. Эти мячи стали для Гладкого 85-м и 86-м в УПЛ, и он опередил в списке бомбардиров Тимерлана Гусейнова.

Первый гол Гладкого:

Второй гол Гладкого:

«Заря» в первом тайме выигрывает у «Львова» 5:0.

Sport.ua проводит онлайн-трансляцию матча Львов - Заря.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 15:35
    0
    Молодец!!
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 15:25
    +1
    Ну, неплохо так-то)
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 27.09.2020 15:11
    0
    ще тунца обжене)
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 27.09.2020 14:59
    +1
    Вернулся топчик)
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 27.09.2020 15:25
    +1
    Ну, неплохо так-то)
    Ссылка
    Maxcrimea10
      Maxcrimea10, 27.09.2020 14:59
    +1
    Вернулся топчик)
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 15:35
    0
    Молодец!!
    Ссылка
    volynfc
      volynfc, 27.09.2020 15:11
    0
    ще тунца обжене)
    Ссылка
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