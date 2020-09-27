ВИДЕО. Гладкий забил дебютный гол за Зарю и оформил дубль в первом тайме

В поединке со «Львовом» Александр Гладкий забил первый мяч за «Зарю» после возвращения в УПЛ. На 33-й минуте встречи 33-летний нападающий замкнул передачу с фланга в исполнении Кочергина.
А еще через четыре минуты Гладкий откликнулся на скидку Фаворова, оформив дубль. Эти мячи стали для Гладкого 85-м и 86-м в УПЛ, и он опередил в списке бомбардиров Тимерлана Гусейнова.
Первый гол Гладкого:
Второй гол Гладкого:
«Заря» в первом тайме выигрывает у «Львова» 5:0.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.