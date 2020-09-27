В поединке 2-го тура чемпионата Германии по футболу «Боруссия» из Менхенгладбаха дома сыграла вничью с берлинским «Унионом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Боруссия» Менхенгладбах — «Унион» — 1:1
Голы: Тюрам — Шлоттербек, 80
Лучшие моменты матча Боруссия М - Унион Берлин
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Нико Шлоттербек (Унион Берлин).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Боруссия М).
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Источник — Sport.ua
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