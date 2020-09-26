Бундеслига. Боруссия Д проиграла, неожиданный лидер чемпионата

В лидеры Бунеслиги вышел Аугсбург, который на своем поле достаточно неожиданно обыграл Боруссию Дортмунд со счетом 2:0.
Бундеслига. 2-й тур.
Арминия - Кельн 1:0
Гол: Эдмундссон, 78
Аугсбург - Боруссия Дортмунд 2:0
Голы: Феликс, 40, Калиджури, 54
Байер - Лейпциг 1:1
Голы: Демирбай, 20 - Форсберг, 14
Боруссия Менхенгладбах - Унион 1:1
Голы: Тюрам, 56 - Шлоттербек, 79
Майнц - Штутгарт 1:4
Голы: Квайсон, 13 - Фунду, 45, Дидави, 61, Климовиц, 80, Каладжич, 86
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.