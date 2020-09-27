В поединке 2-го тура чемпионата Германии по футболу «Штутгарт» на выезде обыграл «Майнц» со счетом 4:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Майнц» — «Штутгарт» — 1:4
Голы: Квайсон, 13 — Вамангитука, 45, Дидави, 61, Климович, 80, Калайджич, 86
Лучшие моменты матча Майнц - Штутгарт
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Саша Калайджич (Штутгарт).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Матео Климович (Штутгарт).
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Дидави (Штутгарт).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Силла Вамангитука (Штутгарт).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Майнц).
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Источник — Sport.ua
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