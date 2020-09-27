В поединке 4-го тура Первой лиги Украины «Кремень» дома обыграл «Оболонь» со счетом 1:0.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Кремень» — «Оболонь» — 1:0
Гол: Сорокин, 6
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Источник — ФК Оболонь-Бровар
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