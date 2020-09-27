Артем БОНДАРЕНКО: «Результат матча с Ворсклой закономерен»

Футболист «Мариуполя» подвел итоги поединка с полтавским клубом (0:0)

  • 27.09.2020 13:23
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Артем БОНДАРЕНКО: «Результат матча с Ворсклой закономерен»
© ФК Мариуполь. Артем Бондаренко

В 4-м туре УПЛ «Мариуполь» в гостях сыграл вничью с «Ворсклой» (0:0). После матча полузащитник азовцев Артем Бондаренко ответил на вопросы журналиста канала «Футбол».

 — У нас есть задача побеждать в каждом матче. Это нормально — в футболе все хотят побеждать. Сегодня было много эмоций, шансы выиграть имели и мы, и «Ворскла». Так бывает.

— Показалось, что все же «Мариуполь» был ближе к победе.
— В первом тайме у нас были хорошие моменты, чтобы правильно распорядиться мячом и забить гол. Но не получилось. В конце второго тайма пошли эмоции, нервы, у нас игрока удалили. Поэтому в первом тайме мы были ближе к победе, во втором — «Ворскла». Результат закономерен.

— Вашей команде в конце не хватило, возможно, физических кондиций?
— У нас молодая команда, поэтому где-то не хватило опыта, хладнокровия.

— Ничья с лидером чемпионата идет на пользу команде?
— Я думаю, это достаточно неплохой результат для нас.

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Источник — ФК Мариуполь

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