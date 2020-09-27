Артем БОНДАРЕНКО: «Результат матча с Ворсклой закономерен»

В 4-м туре УПЛ «Мариуполь» в гостях сыграл вничью с «Ворсклой» (0:0). После матча полузащитник азовцев Артем Бондаренко ответил на вопросы журналиста канала «Футбол».
— У нас есть задача побеждать в каждом матче. Это нормально — в футболе все хотят побеждать. Сегодня было много эмоций, шансы выиграть имели и мы, и «Ворскла». Так бывает.
— Показалось, что все же «Мариуполь» был ближе к победе.
— В первом тайме у нас были хорошие моменты, чтобы правильно распорядиться мячом и забить гол. Но не получилось. В конце второго тайма пошли эмоции, нервы, у нас игрока удалили. Поэтому в первом тайме мы были ближе к победе, во втором — «Ворскла». Результат закономерен.
— Вашей команде в конце не хватило, возможно, физических кондиций?
— У нас молодая команда, поэтому где-то не хватило опыта, хладнокровия.
— Ничья с лидером чемпионата идет на пользу команде?
— Я думаю, это достаточно неплохой результат для нас.
Источник — ФК Мариуполь
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.