ВИДЕО. Лэмпард – о камбэке Челси в матче с Вест Бромвичем

Наставник «Челси» поделился впечатлениями от матча

  • 27.09.2020 14:00
  • 505 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Лэмпард – о камбэке Челси в матче с Вест Бромвичем

Вчера «Челси» совершил камбэк в матче третьего тура АПЛ против «Вест Бромвича». Уступая в счете 0:3, «пенсионеры» сумели свести матч к ничьей – 3:3.

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча:

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Источник — YouTube

(2 голоса)

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Комментарии
    Vincent78
    online
      Vincent78, 27.09.2020 14:10
    0
    С такими транферами и вложенными в команду бабками, стыдно говорить о каком-то камбэке...
    Ссылка
    Vincent78
    online
      Vincent78, 27.09.2020 14:10
    0
    С такими транферами и вложенными в команду бабками, стыдно говорить о каком-то камбэке...
    Ссылка
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