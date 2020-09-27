ВИДЕО. Лэмпард – о камбэке Челси в матче с Вест Бромвичем

Вчера «Челси» совершил камбэк в матче третьего тура АПЛ против «Вест Бромвича». Уступая в счете 0:3, «пенсионеры» сумели свести матч к ничьей – 3:3.
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от матча:
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Источник — YouTube
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