В поединке 4-го тура Первой лиги Украины «ВПК-Агро» дома уступил «Горняку-Спорт» со счетом 0:3.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«ВПК-Агро» — «Горняк-Спорт» — 0:3
Голы: Батюшин, 35, Мурза, Твердохлиб, 81
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Источник — YouTube
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