Ювентус повесил ценник на Дугласа Косту

Дуглас Коста в последние дни трансферного окна может покинуть «Ювентус». Чемпионы Италии также не против продать бразильца, но требуют за него 30 миллионов евро.
В прошлом сезоне на счету Дугласа Косты 29 матчей за «Ювентус во всех турнирах. В них он забил 3 гола и сделал 7 ассистов.
В услугах Косты заинтересован ряд клубов АПЛ, среди которых – «Вулверхэмптон».
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Источник — Fichajes.com
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