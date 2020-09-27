Ювентус повесил ценник на Дугласа Косту

Бразильский хавбек может покинуть «Ювентус»

  • 27.09.2020 12:47
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Ювентус повесил ценник на Дугласа Косту
© twitter.com/juventusfcen

Дуглас Коста в последние дни трансферного окна может покинуть «Ювентус». Чемпионы Италии также не против продать бразильца, но требуют за него 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Дугласа Косты 29 матчей за «Ювентус во всех турнирах. В них он забил 3 гола и сделал 7 ассистов.

В услугах Косты заинтересован ряд клубов АПЛ, среди которых – «Вулверхэмптон».

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Источник — Fichajes.com

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