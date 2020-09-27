Мариуполь потерял Кащука

В матче 4-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:0) полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук получил травму и не смог доиграть до финального свистка.
Доктор ФК «Мариуполь» Дмитрий Лисицын сообщил, что у футболиста разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава. Вопрос о необходимости операционного вмешательства будет решен после более глубокого обследования. Срок восстановления займет, по предварительной информации, от двух месяцев.
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Источник — ФК Мариуполь
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