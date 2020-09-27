Мариуполь потерял Кащука

Из-за травмы плеча футболист пропустит минимум два месяца

  • 27.09.2020 12:46
  • 514 просмотров
  • 1 комментарий
Мариуполь потерял Кащука
© ФК Мариуполь. Алексей Кащук

В матче 4-го тура УПЛ против «Ворсклы» (0:0) полузащитник «Мариуполя» Алексей Кащук получил травму и не смог доиграть до финального свистка.

Доктор ФК «Мариуполь» Дмитрий Лисицын сообщил, что у футболиста разрыв акромиально-ключичного сочленения плечевого сустава. Вопрос о необходимости операционного вмешательства будет решен после более глубокого обследования. Срок восстановления займет, по предварительной информации, от двух месяцев.

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Источник — ФК Мариуполь

(2 голоса)

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Комментарии
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 13:02
    0
    Жаль
    Ссылка
    AK_228
    online
      AK_228, 27.09.2020 13:02
    0
    Жаль
    Ссылка
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