Остап МАРКЕВИЧ: «Вижу перспективу украинского футбола»

Уровень УПЛ вырос за последние годы, считает специалист

  • 27.09.2020 12:32
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  • 1 комментарий
Остап МАРКЕВИЧ: «Вижу перспективу украинского футбола»
© ФК Мариуполь. Остап Маркевич

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич, который долгое время работал за рубежом, поделился мнением об украинском футболе.

— Ранее вы работали в Первой лиге, теперь в УПЛ. Как вам уровень элитного дивизиона?
— Конечно, он выше, чем в Первой лиге. Кстати, после того, как я вернулся из Европы в Украину, был приятно удивлен, что уровень нашего чемпионата за прошедшие годы вырос, футболисты тоже стали более мастеровитыми. Вижу перспективу украинского футбола. Хотелось бы только, чтобы еще больше обращали внимание на детский футбол, и тогда наши успехи будут еще больше.

— Недавно вы получили тренерскую лицензию Pro. Чем запомнилось обучение на курсах?
— В первую очередь, мы получали знания и информацию от очень эрудированных и высококвалифицированных специалистов. Была отличная атмосфера, много общения с коллегами.

— Вы много работали в Европе, были там на стажировке. Где еще хотели бы получить практику?
— Наверное, с удовольствием поехал бы в Англию, посмотрел на местный футбол. Надо искать время для этого, но самое главное, чтобы после карантина открылись границы, вернулась прежняя жизнь, и тогда уже можно подумать о стажировке в сильной команде.

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Источник — zbirna.com

(5 голосов)

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Комментарии
    Vladimir Starky
      Vladimir Starky, 27.09.2020 12:56
    0
    Он видит, а я не вижу. Надо готовить свою молодежь - Шевченко и Лужных, а не просматривать и подписывать бразильцев. К тому же не может быть современного футбола в экономически слабой стране.
    Ссылка
    Vladimir Starky
      Vladimir Starky, 27.09.2020 12:56
    0
    Он видит, а я не вижу. Надо готовить свою молодежь - Шевченко и Лужных, а не просматривать и подписывать бразильцев. К тому же не может быть современного футбола в экономически слабой стране.
    Ссылка
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