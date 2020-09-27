В поединке 4-го тура Первой лиги Украины «Агробизнес» дома обыграл «Альянс» ос счетом 2:1.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Агробизнес» — «Альянс» — 2:1
Голы: Петров, 41, Курило, 85 — Зубков, 70
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Источник — ФК Альянс
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