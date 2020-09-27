Рома - Ювентус: прогноз на матч Максима Калиниченко

Игра состоится 27 сентября

  • 27.09.2020 12:11
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Рома - Ювентус: прогноз на матч Максима Калиниченко
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В воскресенье, 27-го сентября, состоится поединок 2-го тура чемпионата Италии, в котором «Рома» будет принимать «Ювентус».  Матч пройдет в Риме на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Экс-полузащитник «Днепра» и сборной Украины Максим Калиниченко дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Ювентус».

«Персонал «Ромы» совершил катастрофическую ошибку, летом неправильно внеся в заявку футболиста. Из-за этого им присудили техническое поражение в матче с «Вероной» в первом туре — 0:3. Это, конечно, в планы «волков» не входило.

«Ювентус» же в первом туре победил «Сампдорию» с таким же счётом, с каким «Рома» проиграла. Туринцы спокойно разобрались с соперником, и снова отличился Роналду. В этой игре забил Кулусевски — возможно, новая звезда «старой синьоры».

Здесь, на мой взгляд, тяжело точно прогнозировать. «Рома» будет играть на победу — она будет выступать на домашней арене. Конечно, досадная ошибка в первом туре сильно мотивирует римлян.

«Ювентус», само собой, тоже не собирается так просто отдавать очки на старте чемпионата. Возможно, их устроила бы ничья на выезде в Риме. Но думаю, что нынешняя «старая синьора» не может себе такое позволить.

Думаю, игра будет обоюдно острой. Соперники будут стараться выиграть и вряд ли будут отсиживаться в обороне. Моя ставка — обе команды забьют».

«Рома» – «Ювентус». Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

 

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Источник — vseprosport.ru

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