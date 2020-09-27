В поединке 3-го тура чемпионата Англии по футболу «Бернли» дома проиграл «Саутгемптону» со счетом 0:1.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Бернли» — «Саутгемптон» — 0:1
Гол: Ингс, 5
Лучшие моменты матча Бёрнли - Саутгемптон
|5'
|ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Саутгемптон).
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Источник — YouTube
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