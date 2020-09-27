Луис СУАРЕС: «Приехал в Атлетико за трофеями»

Экс-форвард «Бварселоны» Луис Суарес прокомментировал свой переход в «Атлетико» Мадрид:

«Первое, что пришло мне в голову: «Оставьте мне место здесь - я хочу творить историю». Пришел в этот клуб, чтобы внести свою лепту, будь то голы или ассисты. Я приехал сюда за трофеями.

Приятно поработать под руководством Диего Симеоне. Надеюсь, что смогу многому у него научиться. Он всегда говорит, в чем нужно прибавлять. Все уругвайцы очень хорошо выступали в «Атлетико». Надеюсь, что я не стану исключением».