Луис СУАРЕС: «Приехал в Атлетико за трофеями»

Уругвайский форвард – о своем трансфере

  • 27.09.2020 11:39
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Луис СУАРЕС: «Приехал в Атлетико за трофеями»
© twitter.com/atletienglish

Экс-форвард «Бварселоны» Луис Суарес прокомментировал свой переход в «Атлетико» Мадрид:

«Первое, что пришло мне в голову: «Оставьте мне место здесь - я хочу творить историю». Пришел в этот клуб, чтобы внести свою лепту, будь то голы или ассисты. Я приехал сюда за трофеями.

Приятно поработать под руководством Диего Симеоне. Надеюсь, что смогу многому у него научиться. Он всегда говорит, в чем нужно прибавлять. Все уругвайцы очень хорошо выступали в «Атлетико». Надеюсь, что я не стану исключением».

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Источник — Marca

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