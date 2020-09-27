Стало известно, у кого из футболистов Динамо самая большая зарплата

Пальму первенства удерживают сразу два игрока киевской команды

  • 27.09.2020 11:42
  • 2065 просмотров
  • 2 комментария
Стало известно, у кого из футболистов Динамо самая большая зарплата
© ФК Динамо Киев. Миккель Дуэлунд

У 23-летнего датского полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда самая высокая зарплата в клубе наравне с 22-летним украинским вингером Виктором Цыганковым.

«И что касается Дуэлунда. Он не настолько плох в глазах румына (главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу — прим. ред.). Неважно выглядит его зарплата. #1 в клубе. Наравне с Цыганковым. А соотношение цена/качество хромает. Поэтому ищут датчанину спонсора зарплатной ведомости. Вроде, находят», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Дуэлунд провел за «Динамо» 2 матча в УПЛ. Ориентировочная стоимость игрока составляет €2 миллиона. Контракт Миккеля с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trollface
    online
      Trollface, 27.09.2020 11:54
    0
    Думаю продадут, не потянут финансово.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 11:52
    0
    Ни фига се по з/п датчанин и Цыганков равны, ппц! Это датчанин должен клупать голы каждый матч тогда!
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 27.09.2020 11:54
    0
    Думаю продадут, не потянут финансово.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 11:52
    0
    Ни фига се по з/п датчанин и Цыганков равны, ппц! Это датчанин должен клупать голы каждый матч тогда!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности