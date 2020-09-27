Стало известно, у кого из футболистов Динамо самая большая зарплата

У 23-летнего датского полузащитника киевского «Динамо» Миккеля Дуэлунда самая высокая зарплата в клубе наравне с 22-летним украинским вингером Виктором Цыганковым.

«И что касается Дуэлунда. Он не настолько плох в глазах румына (главного тренера «Динамо» Мирчи Луческу — прим. ред.). Неважно выглядит его зарплата. #1 в клубе. Наравне с Цыганковым. А соотношение цена/качество хромает. Поэтому ищут датчанину спонсора зарплатной ведомости. Вроде, находят», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

В текущем сезоне Дуэлунд провел за «Динамо» 2 матча в УПЛ. Ориентировочная стоимость игрока составляет €2 миллиона. Контракт Миккеля с киевским клубом рассчитан до лета 2023-го года.