Рамос забил в 17-м сезоне Ла Лиги подряд

До рекорда осталось всего два сезона

  • 27.09.2020 11:30
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Рамос забил в 17-м сезоне Ла Лиги подряд
© ФК Реал Мадрид. Серхио Рамос

Вчера «Реал» в третьем туре Ла Лиги на выезде обыграл «Бетис» со счетом 3:2. Победный гол за «Сливочных» на 82-й минуте ударом с пенальти забил Серхио Рамос.

Таким образом, нынешний сезон стал для Рамоса уже 17-м подряд в Ла Лиге, в котором он забил как минимум 1 гол. Защитник «Реала» стал лишь третьим игроком в истории, которому покорилось такое достижение. В 17 сезонах подряд также забивал экс-форвард «Реала» Сантильяна.

Рекордсменом по этому показателю является экс-игрок «Атлетико» Мадрид Агустин Гаинсе, который забивал в 19 сезонах Ла Лиги подряд.

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Источник — Sport.ua

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