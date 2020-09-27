Цыганков догнал Белькевича по количеству голов в УПЛ

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков отметился очередным голом за команду в УПЛ.
Мяч, забитый в ворота «Миная», стал для Виктора 51-м за время выступлений в УПЛ. Таким образом, Цыганков поднялся на 8-ю строчку лучших снайперов «Динамо» в чемпионатах Украины, догнав выдающегося в прошлом плеймейкера «бело-синих» Валентина Белькевича.
Ближайшие ориентиры для Цыганкова — это Артем Милевский (57 голов) и Олег Гусев (58 голов).
Топ-5 лучших снайперов «Динамо» в истории чемпионатов Украины выглядит так:
1. Сергей Ребров — 113 голов (242 матча)
2. Андрей Ярмоленко — 99 голов (228 матчей)
3. Максим Шацких — 97 голов (215 матчей)
4. Андрей Шевченко — 83 гола (172 матча)
5. Виктор Леоненко — 61 гол (98 матчей)
...
8. Виктор Цыганков — 51 гол (109 матчей)
Источник — ФК Динамо Киев
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