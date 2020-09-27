Цыганков догнал Белькевича по количеству голов в УПЛ

Мяч в ворота «Миная» стал для вингера «Динамо» 51-м в чемпионатах Украины

  • 27.09.2020 10:30
  • 1817 просмотров
  • 4 комментария
Цыганков догнал Белькевича по количеству голов в УПЛ
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков отметился очередным голом за команду в УПЛ.

Мяч, забитый в ворота «Миная», стал для Виктора 51-м за время выступлений в УПЛ. Таким образом, Цыганков поднялся на 8-ю строчку лучших снайперов «Динамо» в чемпионатах Украины, догнав выдающегося в прошлом плеймейкера «бело-синих» Валентина Белькевича.

Ближайшие ориентиры для Цыганкова — это Артем Милевский (57 голов) и Олег Гусев (58 голов).

Топ-5 лучших снайперов «Динамо» в истории чемпионатов Украины выглядит так:

1. Сергей Ребров — 113 голов (242 матча)
2. Андрей Ярмоленко — 99 голов (228 матчей)
3. Максим Шацких — 97 голов (215 матчей)
4. Андрей Шевченко — 83 гола (172 матча)
5. Виктор Леоненко — 61 гол (98 матчей)

...

8. Виктор Цыганков — 51 гол (109 матчей)

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Динамо Киев

(14 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 11:20
    +4
    Удачи Виктору.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 11:19
    +4
    22 года всего. Привет Коваленко и бразильской молодёжи шахтаря
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 11:12
    +1
    ihor7003, 27.09.2020 10:42
    Ну Милю и Гусева он обойдет уже в этом сезоне если не будет травм!
    Если не продадут до весны то да!
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 10:42
    +3
    Ну Милю и Гусева он обойдет уже в этом сезоне если не будет травм!
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 27.09.2020 11:20
    +4
    Удачи Виктору.
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 11:19
    +4
    22 года всего. Привет Коваленко и бразильской молодёжи шахтаря
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 27.09.2020 10:42
    +3
    Ну Милю и Гусева он обойдет уже в этом сезоне если не будет травм!
    Ссылка
    Andre066
    online
      Andre066, 27.09.2020 11:12
    +1
    ihor7003, 27.09.2020 10:42
    Ну Милю и Гусева он обойдет уже в этом сезоне если не будет травм!
    Если не продадут до весны то да!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности