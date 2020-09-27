Цыганков догнал Белькевича по количеству голов в УПЛ

Вингер киевского «Динамо» Виктор Цыганков отметился очередным голом за команду в УПЛ.

Мяч, забитый в ворота «Миная», стал для Виктора 51-м за время выступлений в УПЛ. Таким образом, Цыганков поднялся на 8-ю строчку лучших снайперов «Динамо» в чемпионатах Украины, догнав выдающегося в прошлом плеймейкера «бело-синих» Валентина Белькевича.

Ближайшие ориентиры для Цыганкова — это Артем Милевский (57 голов) и Олег Гусев (58 голов).

Топ-5 лучших снайперов «Динамо» в истории чемпионатов Украины выглядит так:

1. Сергей Ребров — 113 голов (242 матча)

2. Андрей Ярмоленко — 99 голов (228 матчей)

3. Максим Шацких — 97 голов (215 матчей)

4. Андрей Шевченко — 83 гола (172 матча)

5. Виктор Леоненко — 61 гол (98 матчей)

...

8. Виктор Цыганков — 51 гол (109 матчей)