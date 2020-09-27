Динамо провело юбилейный сухой матч в УПЛ

В 4-м туре УПЛ киевское «Динамо» победило «Минай» со счетом 4:0. Этот матч стал юбилейным, 450-м для киевской команды в чемпионате Украины.
Юбилейные «сухие» матчи Динамо в чемпионатах Украины
1-й 10.03.1992 «Нефтяник» 1:0 (д) Мартинкенас
50-й 14.04.1995 «Карпаты» 3:0 (д) Ковтун
100-й 05.09.1997 «Кривбасс» 1:0 (г) Кернозенко
150-й 28.10.2000 «Мариуполь» 2:0 (д) Шовковский
200-й 17.10.2003 «Мариуполь» 2:0 (д) Рева
250-й 17.03.2007 «Заря» 4:0 (д) Шовковский
300-й 09.05.2010 «Металлург» 3:0 (д) Бойко
350-й 26.05.2013 «Металлург» 3:0 (д) Шовковский
400-й 09.04.2017 «Олимпик» 4:0 (д) Коваль
450-й 26.09.2020 «Минай» 4:0 (г) Бущан
Источник — ФК Динамо Киев
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