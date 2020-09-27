Остап МАРКЕВИЧ: «Вырвать три очка у Ворсклы? Не надо гневить Бога»

Главный тренер «Мариуполя» Остап Маркевич подвел итоги поединка с «Ворсклой» (0:0) в 4-м туре УПЛ.

— В субботу «Мариуполь» сыграл вничью 0:0 с «Ворсклой». Счет этого матча по игре?

— Тяжело так сразу сказать, пока еще эмоции не утихли. Думаю, что обе команды показали в этот день хороший футбол. Некоторые вещи, которые мы планировали в матче, получилось реализовать на футбольном поле. Радует, что команда продемонстрировала бойцовские качества и волю к тому, чтобы устоять и не пропустить в матче с командой, которая шла на первом месте в таблице УПЛ до игры с нами.

— Были шансы вырвать три очка у «Ворсклы»?

— Не надо гневить Бога. Принимаем результат, который есть. Чтобы выигрывать такие матчи, нужно, чтобы у наших молодых ребят было больше опыта. Но мы стремимся к этому, процесс продолжается.

— До игры с вами «Ворскла» выиграла три матча из трех в УПЛ и занимала первое место. Чем сильна сейчас команда Юрия Максимова?

— «Ворскла» опасна тем, что играет в атакующий футбол, использует схему 3-4-3, как и наш предыдущий соперник «Днепр-1», но со своими особенностями. Были моменты, которые надо было учитывать, чтобы сыграть дисциплинированно в обороне и завоевать в Полтаве очки. «Ворскла» играла в похожем стиле, как и «Днепр-1», поэтому это помогло нам правильно подготовиться к матчу, улучшить игру в обороне. Отнесем эти моменты к позитивным итогам матча в Полтаве.

— В концовке матча ваш игрок Петерман получил вторую желтую карточку и покинул поле. К судейству у вас есть претензии?

— Нет, никаких спорных вопросов. Все карточки были по делу, претензий у нас нет, и мы не акцентировали внимание на арбитраже.