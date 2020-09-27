В матче 2-го тура чемпионата Германии по футболу «Байер» дома сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1).
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Байер» — «Лейпциг» — 1:1
Голы: Демирбай, 20 — Форсберг, 14
Лучшие моменты матча Байер - РБ Лейпциг
|20'
|ГОЛ ! Мяч забил Керем Демирбай (Байер).
|14'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
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Источник — Sport.ua
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