Аугсбург - Боруссия Дортмунд - 2:0. Видео голов и обзор матча

В лидеры Бунеслиги вышел Аугсбург, который на своем поле достаточно неожиданно обыграл Боруссию Дортмунд со счетом 2:0.
Аугсбург - Боруссия Дортмунд 2:0
Голы: Феликс, 40, Калиджури, 54
Лучшие моменты матча Аугсбург - Боруссия Д
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Калиджиури (Аугсбург).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Оис-Феликс Удуохаи (Аугсбург).
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Виталий Петровский, Sport.ua
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